Vendevano alcolici a minori: sanzionati due locali a San Leone

Avrebbero venduto alcolici a un sedicenne e un diciassettenne: i carabinieri sanzionano due locali a San Leone.

Da giorni i militari del comando provinciale di Agrigento hanno intensificato i controlli nei luoghi della movida per evitare risse ma anche per accertare il rispetto della normativa in materia di somministrazione di alcol: due attività commerciali, in particolare, sono state sorprese a somministrare bevande alcoliche a due minori.