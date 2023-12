"Nasconde sorveglianza speciale per ottenere contributo per la sua azienda in crisi per il Covid": prosciolto 53enne

Non luogo a procedere per l'imprenditore Alessandro Puntorno, 54 anni, di Agrigento, nei cui confronti era stato chiesto il rinvio a giudizio per l'accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Il giudice per l'udienza preliminare Giuseppe Miceli ha rigettato la richiesta del pubblico ministero Elenia Manno di mandarlo a processo perché, come sostenuto dai suoi legali Davide Casà e Giorgia Parisi, la somma percepita, ovvero 2mila euro, era la metà della soglia prevista dalla legge come reato.

Puntorno, che da anni gestisce una ditta di autoricambi, in passato è stato coinvolto in alcune operazioni antidroga, fra cui quelle chiamate "Trifoglio" e "Mosaico bis", ed era stato sottoposto alla sorveglianza speciale. La circostanza gli avrebbe impedito, secondo quanto ipotizzava la procura, di chiedere il contributo previsto dal "decreto rilancio" per fare ripartire le aziende in difficoltà a causa del Covid.

L'indagine è scaturita da un accertamento della Guardia di finanza ma non è approdata in aula per il processo perché il giudice, come sottolineato dai difensori, ha ritenuto che la somma ottenuta indebitamente fosse la metà esatta rispetto a quella prevista dalla legge come reato. Sotto i 4mila euro, infatti, può configurarsi solo una violazione amministrativa.