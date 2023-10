Sosta selvaggia e violazioni alla Ztl: solo il 55% paga le contravvenzioni

Dal primo gennaio al 30 settembre, il 55% dei contravvenzionati per mancato rispetto delle norme del codice della strada ha pagato le multe. Non lo ha fatto invece il 41%, mentre il 4% è composto da agrigentini che hanno ricorso in atto o che hanno ottenuto l'annullamento della sanzione. Lo spaccato dell'evasione - descritto oggi dal quotidiano La Sicilia - riguarda i verbali per sosta vietata, in doppia fila o in spazi riservati agli invalidi o altre categorie, per violazione della Ztl in zona disco orario. Ma anche per mezzi privi di assicurazione e/o revisione.

L'evasione più alta riguarda soprattutto le multe sulla Ztl. Ad Agrigento solo un cittadino su tre paga nei termini previsti. Un altro terzo si mette in regola dopo il sollecito e un altro terzo non paga affatto. L’incasso per il Comune di Agrigento naturalmente è inferiore rispetto alle attese.