Non ci saranno disservizi al Comune di Porto Empedocle: prorogati contrattisti e lavoratori Asu/Lsu

Non ci saranno disservizi, né rischi di disordine. Non a Porto Empedocle dove il sindaco Calogero Martello, in attesa dell'approvazione della legge di Stabilità che è in discussione all'Ars, ha prorogato i contrattisti in servizio al Municipio fino al 31 gennaio prossimo. E lo ha fatto mettendo in pratica le sollecitazioni del prefetto di Agrigento Filippo Romano. "Autorità governativa che ringrazio ancora una volta - ha detto ad AgrigentoNotizie Calogero Martello - per la grande sensibilità dimostrata verso i lavoratori più deboli".

Martello, stamattina, ha inoltre convocato e presieduta un'apposita giunta municipale che ha recepito il testo approvato ieri dalla Regione, ma ancora non definitivo, per la prosecuzione della attività lavorativa degli Lsu/Asu. “Ci siamo assunti la responsabilità, non indifferente, di adottare un atto straordinario, qual è un'ordinanza, per impedire la fine del lavoro, domani, dei lavoratori a contratto. Una situazione che avrebbe determinato un grave pregiudizio al buon funzionamento degli uffici e dei servizi essenziali del Comune - ha spiegato Martello sempre ad AgrigentoNotizie - . Mi auguro che la deputazione regionale agrigentina, al di là delle colorazioni politiche, si muova, in maniera unitaria, per dare stabilità e quindi serenità ai lavoratori a contratto che da anni, pur nella precarietà, garantiscono il pieno funzionamento degli uffici degli enti pubblici".

Questione "Asu"

La prosecuzione delle attività socialmente utili (Asu) fino al 31 dicembre del 2024 è stata deliberata dall'Esecutivo di Calogero Martello. Prosecuzione che è stata autorizzata per un monte ore mensile pari a 20, in attesa di ulteriori comunicazioni o chiarimenti da parte dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Il focus sui "contrattisti"

La proroga dei contrattisti in servizio al Comune di Porto Empedocle era stata deliberata fino a domani dalla seduta di Giunta del 29 novembre 2022. La gran parte del personale dipendente del Municipio Empedoclino è costituita proprio da contrattisti a tempo determinato: sono di fatto 53 e sono impiegati in tutti i servizi e gli uffici della struttura amministrativa. Domani, per loro, scade il contratto. Mentre l'Ars è impegnata nell’esame della legge di Bilancio 2024, l'otto gennaio dovrebbe essere discusso un apposito emendamento. E' necessario però, nel frattempo, e in attesa dell’approvazione del testo legislativo, garantire la continuità dei servizi e degli uffici comunali, evitando quindi che possa concretizzarsi una interruzione di pubblico servizio. Ecco perché, in maniera urgente, è stato adottato un provvedimento straordinario, prorogando l’attività dei contrattisti fino al 31 gennaio. "Una proroga che si rende necessaria anche in considerazione del fatto che il personale di ruolo a tempo indeterminato è assolutamente esiguo per far garantire il funzionamento degli uffici e quindi la erogazione dei servizi pubblici indispensabili per la collettività" - è stato spiegato nell'ordinanza firmata dal sindaco Martello la cui amministrazione, ad oggi, non ha ancora approvato i bilanci di previsione 2021, 2022 e 2023 - . "Gli uffici comunali stanno lavorando per giungere, nel minor tempo possibile, all'elaborazione dei documenti contabili mancanti. Attività che, malgrado gli sforzi, non si è ancora conclusa e che subirebbe una inevitabile battuta d'arresto laddove venisse meno la partecipazione del personale cosiddetto contrattista che, specie nel settore finanziario, costituisce la quasi totalità del personale addetto al servizio" - viene spiegato - . Ecco dunque che per scongiurare gravi pregiudizi per lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, il Municipio di Porto Empedocle si è avvalso di un'ordinanza extra-ordinem disponendo appunto la proroga dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato".