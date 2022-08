Contrasto all'abusivismo commerciale, in arrivo fondi per tre comuni della provincia

Potenziamento dei servizi di controllo contro il commercio abusivo, aggiudicati tre progetti ad altrettanti comuni della zona rivierasca della provincia. La valutazione è stata fatta stamattina in Prefettura. Le risorse derivano dal fondo per la sicurezza urbana e dal fondo unico giustizia.

Le risorse ammontano complessivamente ad oltre 14.300 euro e andranno a Cattolica Eraclea, Montallegro e Realmonte dopo che il comitato per l'ordine e la sicurezza ha espresso parere positivo alla possibilità di ammettere le iniziative proposte. Adesso starà al Ministero il trasferimento degli importi.

"Il prefetto - dice una nota - esprime soddisfazione per il sollecito riscontro assicurato dai comuni interessati nel cogliere l’opportunità offerta dal contributo che, sebbene non di rilevante entità, potrà fornire un utile supporto alle azioni sullo specifico obiettivo svolte sui territori in particolare dalle Polizie Municipali".