"Contrasse epatite Hcv dopo le trasfusioni", chiesto più di un milione di risarcimento

Chiede - al tribunale di Agrigento - di accertare e dichiarare la responsabilità, in solido e singolarmente secondo i diversi gradi di colpa, del contagio da epatite Hcv in seguito alle emotrasfusioni avvenute nelle strutture dove dove era ricoverata nel marzo del 1977, nonché il riconoscimento dell'indennizzo e conseguente condanna al risarcimento danni quantificato in complessivi 1.231.645 euro. A citare in giudizio l'azienda sanitaria provinciale della città dei Templi e l'Arnas di Palermo - l'udienza è stata fissata per il 26 aprile - è stata una donna, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Vinciguerra e Maria Poidomani.

"Pur non essendo ancora pervenuta la documentazione sanitaria e le relazioni dei medici, - scrivono dall'Asp di Agrigento - dall'esame prima facie dell'atto di citazione non sono emersi elementi diretti di responsabilità a carico dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Potrebbe rilevarsi sia difetto di legittimazione passiva in materia di acquisizione e controllo delle sacche di sangue, essendo - prosegue l'Asp - competenza del ministero della Salute". Ma l'Asp ha anche evidenziato, sempre prima facie, "la prescrizione del diritto al risarcimento". C'è dunque l'interesse dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento a costituirsi nel giudizio "per sostenere - spiegano - la correttezza dell'operato e ottenere il rigetto delle pretese avanzate".

L'Asp ha deciso, dunque, di conferire l'incarico professionale - per essere rappresentata e difesa - ad un legale esterno all'ente e di procedere dunque alla costituzione in giudizio per "evitare il pagamento di somme non dovute, con mandato di valutare la chiamata in causa del ministero della Salute". L'udienza si terrà appunto giorno 26.