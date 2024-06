Dà fuoco alle sterpaglie per pulire il terreno e viene circondato dalle fiamme: 76enne muore carbonizzato

Ha fatto quello che forse, nel corso degli anni, aveva sempre fatto: tentare di ripulire il suo appezzamento di terreno. Questa volta però, non è riuscito a tenere a bada il fuoco, non è riuscito a governarlo. E le fiamme lo hanno aggredito e ucciso. Tragedia a Canicattì, in contrada Firriato per la precisione, dove ha perso la vita un pensionato settantaseienne. I soccorsi, allertati da un familiare dell'anziano, non sono serviti a nulla. Ferdinando Bentivegna era infatti, purtroppo, già deceduto.

L'anziano - secondo quanto è stato accertato dai carabinieri della stazione di Canicattì che dopo essere accorsi in contrada Firriato si sono occupati della ricostruzione della tragedia - era, stamani, al lavoro sul suo podere. A un certo punto ha deciso, probabilmente come aveva già fatto altre volte e come sono soliti fare tutti o quasi i proprietari terrieri, ha deciso di eliminare le sterpaglie e i rovi che erano cresciuti rigogliosi sul suo terreno. Ha appiccato il fuoco, ma a un certo punto - sia perché le sterpaglie erano tante, sia perché le fiamme sarebbero state spinte da alcune folate di vento - quell'incendio il settantaseienne non è riuscito più a governarlo. Nonostante gli sforzi, l'incendio gli è scappato di mano e lo ha aggredito.

A lanciare l'Sos è stato un familiare del canicattinese, che ha assistito alla tragedia. Quando i pompieri e i carabinieri sono giunti in contrada Firriato per il settantaseienne non c'era più, purtroppo, nulla da fare: l'anziano era deceduto. I carabinieri della stazione di Canicattì hanno ricostruito, e sono ancora al lavoro, tutti i dettagli della tragedia.

