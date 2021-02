Viabilità interna, via ai lavori per eliminare frana sulla Sp24

Si tratta di lavori programmati da tempo e progettati dallo staff tecnico del settore infrastrutture stradali, e che prevedono, oltre agli scavi di sbancamento e alla realizzazione degli opportuni drenaggi delle acque provenienti dalle quote più elevate

Viabilità interna, via ai lavori di consolidamento ed eliminazione dei pericolo sulla Provinciale 24 in contrada Filici. Il Libero consorzi di Agrigento ha aggiudicato all'impresa Dm Costruzioni gli interventi per un importo di oltre 300mila euro che consentirà di eliminare un movimento franoso che da tempo interessa l'area tra Cammarata e Santo Stefano di Quisquina.

Si tratta di lavori programmati da tempo e progettati dallo staff tecnico del settore infrastrutture stradali, e che prevedono, oltre agli scavi di sbancamento e alla realizzazione degli opportuni drenaggi delle acque provenienti dalle quote più elevate, il riempimento degli scavi con il materiale ottenuto dagli stessi. Verranno inoltre effettuati il rifacimento del cassonetto stradale, la bitumatura e la collocazione di nuove barriere di protezione.