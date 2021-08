Contrada Ciuccafa, nasce il "Coordinamento di quartiere": strade e verde pubblico saranno le priorità

Primo incontro uffuciale per il nuovo "Coordinamento di quartiere" di contrada Ciuccafa, a cui hanno preso parte diversi residenti della frazione che si trova alla periferia nord-occidentale di Porto Empedocle.

Si è discusso dei vari problemi che attanagliano la zona e soprattutto sono state individuate le priorità: manutenzione di strade, piazze e verde pubblico. Ma è stato comunque posto l’accento su varie questioni che non sono mai state affrontate nè tanto meno risolte in tanti anni,

E' stato nominato coordinatore Felice Geraci che sarà coadiuvato da Giovanni Onida.

Il gruppo tornerà a riunirsi nei prossimi giorni e sarà aperto a tutti coloro che intendono dare un concreto contributo alla riqualificazione del quartiere.