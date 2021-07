Incendio di sterpi arriva fino ad una casa: 7 animali morti e due auto d'epoca distrutte

A perdere la vita, poiché non sono riusciti a trovare una via d'uscita dal fabbricato dove si trovavano, sono stati tre cani, altrettante galline e un maialino. Terrorizzati i residenti dell'intera zona

Sette animali morti – tre cani, altrettante galline e un maialino -, due autovetture d’epoca pesantemente danneggiate e il giardino di un’abitazione completamente incenerito. L’inferno di fuoco e fumo è scoppiato, praticamente all’improvviso, in contrada Burraitotto, a pochi metri dalla statale 115 in direzione Camastra-Naro, in territorio di Agrigento. Le fiamme sono arrivate fino all’area esterna dell’abitazione – e per la famiglia, così come anche per i vicini di casa, è stato il panico – a causa di un rogo di sterpaglie. Non è chiaro, naturalmente, se è stato appiccato l’incendio o se invece sia divampato per cause accidentali.

Alimentate dal vento, le fiamme sono riuscite ad arrivare in un fabbricato che veniva utilizzato per la custodia degli animali. Nessuno di loro è riuscito a mettersi in salvo, trovando una via d’uscita. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. I pompieri, idranti alla mano, hanno lavorato per ore ed ore – nel tardo pomeriggio di giovedì – provando a salvare il salvabile. Alla fine, però, il rogo, oltre ad uccidere gli animali, è riuscito ad arrivare anche alle auto d’epoca parcheggiate nel piazzale dell’abitazione e le ha pesantemente danneggiate.

Quanto è avvenuto in contrada Burraitotto non è che l’ennesimo, nel giro di pochissimo tempo, episodio emergenziale che si registra in città.