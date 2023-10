"Contrabbando di gasolio e detenzione di materiale esplodente": 62enne finisce nei guai

Contrabbando di carburante sottoposto ad agevolazioni sulle accise e detenzione illecita di materiale esplodente. E' per queste ipotesi di reato che M. S. di 62 anni è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, dai carabinieri di Porto Empedocle. Sequestrati 100 litri di gasolio, sette bombole Gpl e 20mila euro in contanti.

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno effettuato un controllo, con perquisizione mirata, in un magazzino di Villaseta dove - stando all'accusa - avrebbero scoperto quanto già, di fatto, sospettavano. In quel magazzino c'era gasolio e Gpl che non avrebbero potuto esserci. Il sessantaduenne è stato pertanto ritenuto responsabile di contrabbando di carburante sottoposto ad agevolazioni sulle accise. Gasolio, appena 100 litri, che non avrebbe potuto né possedere, né meno che mai rivendere. Così come non avrebbe potuto detenere materiale esplodente e tali sono le bombole Gpl. Inoltre, ritenendoli frutto di illecito guadagno, in via preventiva i carabinieri hanno anche sequestrato 20mila euro al sessantaduenne.