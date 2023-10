Contrabbando di gasolio e materiali esplodenti: scatta nuovo sequestro

Nuovo sequestro nell'ambito dell'indagine su un presunto contrabbando di gasolio e materiali esplodenti. Lo ha disposto il gip Giuseppe Miceli, su richiesta del pubblico ministero Elettra Consoli, dopo che il tribunale del riesame aveva annullato il primo provvedimento per un vizio procedurale.

L'operazione era scattata il 7 ottobre scorso: i carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno eseguito una perquisizione all'interno di un magazzino abusivo di Villaseta e requisito quanto contenuto all'interno ovvero 20mila euro, tutti in banconote da 50 euro, sei bombole di gas gpl e 100 litri di gasolio "senza imposta di fabbricazione" divisi in cinque contenitori.

L'ipotesi degli inquirenti era che i due indagati - un 54enne e un 38enne, suocero e genero - contrabbandassero gasolio nautico che viene venduto a un prezzo inferiore in quanto esente da accise. Le 400 banconote da 50 euro erano conservate all'interno di un secchio ben occultate fra le reti da pesca.

I difensori, gli avvocati Teres'Alba Raguccia e Graziella Vella, hanno impugnato il provvedimento al tribunale del riesame. I legali hanno sostenuto che i due indagati, già nell'immediatezza, avessero chiarito i fatti. Con riferimento alla presenza del gasolio avevano spiegato che era stato svuotato da una loro barca prima di essere venduta e non era, al contrario di quanto contestato, destinato a essere venduto clandestinamente.

Riguardo ai soldi in contanti è stato spiegato che era il provento della vendita di un peschereccio e che erano occultati per evitare che potessero essere rubati mentre le bombole erano del tutto vuote e, quindi, non potevano certo essere oggetto di contrabbando. Tesi che sono state ribadite dalla difesa all'udienza al tribunale del riesame dove sono stati prodotti anche alcuni documenti di acquisto delle imbarcazioni.

Il collegio presieduto da Alfonso Malato ha, quindi, accolto l'istanza di riesame e annullato il sequestro per alcuni vizi procedurali. Da lì, quindi, la decusione di chiedere un secondo provvedimento. "La disponibilità dei beni - scrive il gip -, e in particolare della somma di denaro, potrebbe servire ad altri investimenti in materia di contrabbando".

La difesa ha annunciato un nuovo ricorso al tribunale del riesame.