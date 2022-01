"In un bar senza green pass e senza mascherine": tre gli utenti multati e cinque i locali sanzionati

Nuovi controlli contro la diffusione del Covid-19 e nuove sanzioni. A disporre le verifiche è stata la Questura nello scorso weekend.

Sono ben 760 le persone a cui è stato controllato il green pass: solo tre, alla fine, sono state sorprese all’interno di un bar di Licata e sono state quindi sanzionate.

La "Città dell'Aquila" si conferma un territorio "caldo": sono 90 le attività commerciali controllate per quanto riguarda il rispetto delle normative antiCovid, con 5 esercizi sanzionati perché consentivano la presenza di clienti che non rispettavano le misure anticontagio, come l'indossare la mascherina.