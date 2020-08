Installazione dei contatori idrici a Favara, ecco tutte le vie interessate

Installazione dei contatori idrici ed eliminazione delle utenze a forfait, gli operai della Girgenti Acque opereranno in nuove zone della città di Favara. Dopo gli interventi condotti nelle scorse settimane, che hanno portato anche all'individuazione di decine di utenti totalmente sconosciuti all'anagrafe che si approvvigionavano d'acqua in modo non regolare nell'area di Itria e San Francesco adesso le operazioni di "normalizzazione" si sposteranno in via I maggio, via Bruccoleri, via Magellano, via Chianetta, via Buonarroti, via Soldato Piscopo, via Eleonora Duse, e aree limitrofe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’attività di normalizzazione delle utenze idriche, com’è noto, prevede la sottoscrizione obbligatoria del contratto di somministrazione e l’altrettanto obbligatoria installazione del contatore idrometrico. Le strade da sottoporre agli interventi sono state scelte in seguito ad una riunione con l’Ati per "minimizzare ed eliminare le attuali residue disparità di trattamento tra utenze adiacenti".