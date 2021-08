Supporto a contagiati, medici e infermieri: prorogati gli incarichi a psicologi e psichiatri

Sono stati prorogati fino alla fine dell'anno i 20 contratti di collaborazione coordinata continuativa per psicologi e psicoterapeuti reclutati dall'Asp - su direttiva dell'assessorato regionale alla Salute - a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Specialisti che servono per il supporto psicologico telefonico per i quarantenati e gli isolati e per il supporto psicologico a medici ed infermieri dedicati proprio a far fronte all'emergenza sanitaria Coronavirus.

I professionisti continueranno ad effettuare turni di sei ore giornaliere e, per loro, è previsto un compenso orario di 30 euro. A coordinarli, il servizio di Psicologia aziendale.