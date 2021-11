Contagi in aumento, fobia variante Omicron e green pass rafforzato: varati serrati e continui controlli su locali e negozi

I contagi da Covid-19 sono tornati ad aumentare e c'è, in più, l'ansia per la variante Omicron. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi oggi in Prefettura, ha pianificato un piano coordinato di serrati e continui controlli su tutte le tipologie di esercizi pubblici destinati alla somministrazione di cibi e bevande, intrattenimento, attività sportive e ricreative. Verrà sistematicamente verificato il possesso del green pass e del super green pass.

Il decreto legge adottato dal Governo prevede l'obbligo di possesso del cosiddetto "green pass rafforzato", cioè la certificazione rilasciata solo ai vaccinati o ai guariti dal Covid, per l'ingresso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche; il mancato rispetto di tali obblighi comporterà sanzioni sia per gli esercenti che non ottemperino ai dovuti riscontri sia per i fruitori dei servizi. Le forze dell'ordine di Agrigento e provincia hanno sempre tenuto d'occhio - e non sono mancate le sanzioni e le chiusure temporanee delle attività - che i clienti di locali ed esercizi commerciali fossero in possesso di green pass. Ma adesso c'è da rafforzare - così è stato deciso dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che è stato presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa - l'attività di controllo del rispetto delle regole per prevenire il contagio. Verifiche - da parte delle forze dell'ordine - che si affiancano, ma non sostituiscono quelle demandata ai gestori ed agli esercenti.

"Si ritiene imprescindibile la fattiva collaborazione di gestori ed esercenti commerciali e a tal fine saranno coinvolte le associazioni datoriali e rappresentative dei gestori di servizi pubblici e di pubblici esercizi - ha spiegato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa - affinché si collabori sinergicamente nella divulgazione e sensibilizzazione dell'utenza al puntuale rispetto delle regole poste a tutela della salute. Saranno interessati anche i sindaci che, nella loro posizione di prossimità, potranno adoperarsi per una efficace azione di prevenzione e, anche a mezzo della polizia locale, concorrere all'azione di repressione dei comportamenti difformi".