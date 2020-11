I contagi da Covid 19 non arretrano, +2 positivi a Cattolica Eraclea

+2. Cattolica Eraclea, questa mattina, si è svegliata con l'incubo del Covid 19. Ad annunciarrlo è Santo Borsellino, sindaco del piccolo comune dell'Agrigentino. "Mi è stata notificata da parte dell'Asp che altri due nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19. I positivi, nel nostro comune, salgono a 4 - dice in una nota il sindaco Borsellino. Si trovano tutti in isolamento da diversi giorni, in buone condizioni di salute e fanno parte dello stesso nucleo familiare. Invito tutti i cittadini alla massima prudenza e al rispetto delle misure che ci vengono imposte".

Il contagio da Covid 19 non arretra.