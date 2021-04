Contagi nelle scuole, calano gli attuali positivi: sono 185 in tutta la provincia

Sono attualmente 185 gli studenti della provincia di Agrigento risultati positivi al Covid-19. Il dato è stato diffuso dall'Ufficio scolastico regionale ed è aggiornato allo scorso 19 aprile. Una settimana prima i casi erano più di 190.

I positivi si riscontrano comunque su una popolazione complessiva di oltre 58.700 studenti, con una incidenza dei casi che è quindi dello 0,31%, con una percentuale che sale fino al 0,35% per le scuola primaria di primo grado e resta poco sotto (0,34%) nella scuola di secondo grado.

Scende, comunque, il rapporto medio tra alunni positivi e classi, che è adesso di 1,09 dopo aver sfiorato anche l'1,30. Questo rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni per classe).