Coronavirus, il bollettino dell'Asp: solo cinquanta nuovi positivi ma c'è un decesso

Un nuovo decesso e due ricoveri, ma solo 50 positivi rispetto a ieri. Sono questi i numeri del bollettino diffuso dall'Asp di Agrigento per la giornata dell'11 maggio (con tamponi del 10) che cristallizza forse come mai prima d'ora il calo importante dei contagi con però evidenti conseguenze per i soggetti più fragili e/o non vaccinati.

La vittima era di Agrigento, e porta il dato dei morti dall'inizio della pandemia in tutta la provincia a quota 544. Nella giornata di ieri si registrano comunque 2 ricoveri in medicina e 307 guariti.

Il focus sugli ospedali

Sono 37 (stabile) gli agrigentini ricoverati, e si trovano tutti in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 21 (+1) si trovano al "San Giovanni di Dio", 15 (-2) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno (dato stabile) in un ospedale fuori provincia. Non c'è alcun ricoverato al nosocomio di Ribera in terapia intensiva.

I dati Comune per Comune

Agrigento ha 1.106 positivi (-39); Alessandria della Rocca: 52 (-8); Aragona: 237 (-2); Bivona: 117 (-8); Burgio: 78 (-2); Calamonaci: 9 (-1); Caltabellotta: 41 (stabile); Camastra: 38 (-2); Cammarata: 94 (-1); Campobello di Licata: 218 (-7); Canicattì: 782 (-7); Casteltermini: 191 (-1); Castrofilippo: 53 (-4); Cattolica Eraclea: 65 (-2); Cianciana: 57 (-4); Comitini: 11 (-1); Favara: 943 (-20); Grotte: 75 (-2); Joppolo Giancaxio: 41 (-1); Licata: 648 (-55); Lucca Sicula: 33 (stabile); Menfi: 238 (-4); Montallegro: 40 (stabile); Montevago: 49 (+1); Naro: 111 (-7); Palma di Montechiaro: 228 (-1); Porto Empedocle: 348 (-14); Racalmuto: 131 (-3); Raffadali: 312 (-16); Ravanusa: 129 (-2); Realmonte: 83 (-3); Ribera: 200 (+1); Sambuca di Sicilia: 83 (+4); San Biagio Platani: 114 (+11); San Giovanni Gemini: 119 (-4); Sant'Angelo Muxaro: 77 (stabile); Santa Elisabetta: 49 (stabile); Santa Margherita di Belice: 98 (stabile); Santo Stefano di Quisquina: 76 (-10); Sciacca: 757 (-18); Siculiana: 121 (-4) di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 17 (-1).

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono al momento 10 migranti.