Crescono i contagi Covid e finiscono i posti letto: l'Asp al lavoro per evitare l'emergenza

Sono al momento 5mila i positivi al Covid-19 in provincia di Agrigento e la sanità provinciale è già in ginocchio.

Come confermato nel tradizionale punto settimanale realizzato dal commissario dell'Azienda sanitaria provinciale Mario Zappia, sono praticamente ormai occupati quasi tutti i posti letto a disposizione: in particolare sono occupati 39 posti letto su 42 in reparto e 10 su 10 in terapia intensiva a Ribera, mentre ad Agrigento i posti occupati sono 23 su 30.

I lavori per trovare nuovi spazi sempre al "Parlapiano" si sono tra l'altro momentaneamente rallentati a causa della diffusione del Covid tra gli operatori al lavoro.

Vanno bene al momento i vaccini, ma non tra i più piccoli. "Questo - dice Zappia - preoccupa soprattutto in vista della ripartenza dell'attività scolastica"