Covid, quasi 10 mila nuovi contagi in Sicilia: oltre 1200 casi in provincia

Tornano a correre anche su base regionale i contagi da Covid-19, come ampiamente prevedibile con la diffusione della nuova variante, Omicron 5, che sta portando anche a numerose reinfezioni.

Sono infatti complessivamente 9.993, su 29.849 tamponi processati, i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia, anche se la Regione fa sapere che 742 sono relativi ai giorni scorsi. Il tasso di positività è al 33,5%, al 31% se non si considerano i 742 contagi precedenti. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Aumentano i ricoveri

I ricoverati con sintomi sono 903 (+35 rispetto a ieri), mentre si trovano in terapia intensiva 38 pazienti (+3 rispetto a ieri), con 4 nuovi ingressi del giorno. Sono 14 i morti, ma di questi solo uno si è registrato oggi. Gli attuali positivi nell'Isola salgono a 105.639 (7.030 in più rispetto a ieri) In un solo giorno i guariti sono stati 3.691.

I contagi per provincia

Agrigento è al momento la quinta provincia in Sicilia per numero di casi: 1.225, cioè dieci volte il dato che si registrava solo un mese fa. Questa la situazione nelle altre province: 1.958 a Palermo, 2.316 a Catania, 1.175 a Messina, 796 a Ragusa, 776 a Trapani, 1.368 a Siracusa, 600 a Caltanissetta, 1.225 ad Agrigento e 521 a Enna.