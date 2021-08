Covid, nel primo giorno di zona gialla in Sicilia 1.600 nuovi contagi (0 in provincia) e nuovo boom di ricoveri

Nel giorno in cui la Sicilia rientra ufficialmente in zona gialla, dal ministero della Salute certificano che anche oggi è la regione con il maggiore incremento di contagi nelle 24 ore. I casi di Covid accertati sono 1.600 su 11.243 tamponi processati. La positività è schizzata al 14,23%. In tutta Italia i nuovi casi accertati sono stati 4.257.

I ricoverati con sintomi sono aumentati ancora, arrivando a 831 (ieri 806). In terapia intensiva ci sono 116 pazienti (ieri 108), com 14 nuovi ingressi. In totale quindi negli ospedali con il virus ci sono 947 persone (ieri 914). In isolamento domiciliare invece si trovano 27.542 (ieri 26.510) e così il numero degli attuali positivi arriva 28.489 (ieri 27.424). In 526 sono stati dichiarati guariti e il totale da inizio pandemia arriva a 240.647. Ci sono però anche altre 9 vittime (per un totale di 6.323). Dalla Regione precisano che tre le vittime comunicate oggi, una è riferibile a ieri; una al 29 agosto e sette al 28 agosto.

Per quanto riguarda la concentrazione geografica dei nuovi casi accetati, a Palermo e provincia se ne contano ben 422 e 399 a Catania. A Messina i nuovi positivi sono 273; a Siracusa 90; a Ragusa 95; a Trapani 83; a Caltanissetta 133; a Enna 105. Nessun nuovo caso ad Agrigento, come avviene praticamente quasi ogni lunedì.

Sicilia in giallo, le regole

La Sicilia torna in zona gialla da oggi, lunedì 30 agosto, con nuove regole e misure per arginare i Contagi da coronavirus e la diffusione del covid. L'Isola è la prima regione a cambiare colore, dopo il via libera a fine luglio dei nuovi criteri per calcolare il rischio Covid-19 basati sulle ospedalizzazioni, con una soglia del 10% per l'occupazione dei posti in rianimazione e una del 15% per i posti letto nella cosiddetta area medica non critica. Ecco cosa cambia nella regione, che ieri ha fatto registrare altri 1.369 casi con un nuovo aumento di ricoveri e terapie intensive, dopo l'ordinanza del 27 agosto scorso firmata del ministro della Salute Roberto Speranza. (l'articolo completo)

La situazione in Italia (fonte Today.it)

In tutta Italia il ministero della Salute registra 53 morti e 4.257 nuovi casi su 109.803 test.