Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono 117 i nuovi casi e tre i morti registrati

Sono invece al momento 40 i ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva. Sono comunque ottantaquattro i guariti rispetto a ieri

Sono 117 i nuovi positivi al Coronavirus e si sono registrati anche tre nuovi decessi. Sono questi i dati, ancora una volta allarmanti, della diffusione da Covid-19 in provincia di Agrigento secondo il bollettino reso noto dall'Asp. I defunti erano residenti a Canicattì, Raffadali e Ravanusa.

Dei nuovi positivi solo uno è attualmente ricoverato, mentre tre persone già risultate affette dalla patologia nei giorni scorsi hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. Ottantaquattro i nuovi guariti.

La situazione negli ospedali

Sono attualmente 34 le persone che si trovano in degenza ordinaria (30 al "Fratelli Parlapiano", 3 al "San Giovanni di Dio"), 2 in strutture lowcare e 4 in terapia intensiva (sempre al "Fratelli Parlapiano" di Ribera).

I dati Comune per Comune

Agrigento: 147 positivi (+10); Alessandria della Rocca: 13 (stabile); Aragona: 16 (+2); Bivona: 3 (stabile); Burgio: 3 (stabile); Caltabellotta: 41 (-1); Camastra: 5 (-1); Cammarata: 26 (-5); Campobello di Licata: 52 (+10); Canicattì: 124 (+6); Casteltermini: 29 (stabile); Castrofilippo: 1 (stabile); Cattolica Eraclea: 2 (+1); Cianciana: 1 (stabile); Comitini: 1 (stabile); Favara: 267 (+1); Grotte: 2 (stabile); Joppolo Giancaxio: 10 (-2); Licata: 38 (+1); Lucca Sicula: 1 (stabile); Menfi: 15 (+2); Montevago: 1 (stabile); Naro: 25 (-2); Palma di Montechiaro: 64 (+4); Porto Empedocle: 86 (-8); Raffadali: 59 (+3); Ravanusa: 32 (+1); Racalmuto: 24 (+4); Realmonte: 16 (+1); Ribera: 12 (-2); Sambuca di Sicilia: 4 (stabile); San Biagio Platani: 4 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 5 (+3); San Giovanni Gemini: 42 (stabile); Santo Stefano Quisquina: 6 (stabile); Santa Elisabetta: 3 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 8 (stabile); Sciacca: 30 (+1); Siculiana: 42 (+1, ma 33 sono migranti ospitati a "Villa Sikania").

Sulle navi quarantena ci sono al momento 132 migranti.

A questi casi si aggiungono 4 (ma non si trovano nel totale) ricoveri riguardanti persone residenti fuori provincia.

Sono "Covid free": Calamonaci, Montallegro e Villafranca Sicula.