Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono quasi ottocento i nuovi positivi, due i ricoveri

Coronavirus, continuano a restare ampiamente sotto quota mille i nuovi casi di positività in provincia di Agrigento.

Secondo l'odierno bollettino dell'Asp, sono infatti 794 i positivi registrati grazie ai tamponi effettuati ieri, con ben 548 guariti ma 2 ricoveri. Non si registra fortunatamente nessun decesso.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 50 (dato stabile). Di questi, 47 (stabile) sono in degenza ordinaria. Diciannove si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 28 sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Sono 3 (anche questo dato è stabile) i degenti in terapia intensiva al "Fratelli Parlapiano". Fra i ricoverati ci sono anche tre (stesso dato di ieri) persone non residenti nell'Agrigentino e per questo non ricomprese nel dato totale.

I contagi Comune per Comune

Secondo il bollettino Asp, Agrigento ha 2014 (+41); Alessandria della Rocca: 79 (-2); Aragona: 285 (-2), con 7 migranti (dato invariato) che sono ospitati presso un centro di quarantena; Bivona: 104 (-7); Burgio: 19 (stabile); Calamonaci: 9 (-2); Caltabellotta: 32 (-1); Camastra: 86 (+2); Cammarata: 157 (+1); Campobello di Licata: 388 (-3); Canicattì: 1.677 (-9); Casteltermini: 256 (-11); Castrofilippo: 111 (+11); Cattolica Eraclea: 76 (-1); Cianciana: 129 (+20); Comitini: 38 (+2); Favara: 1.618 (+44); Grotte: 200 (+7); Joppolo Giancaxio: 28 (-1); Licata: 767 (-8); Lucca Sicula: 27 (stabile); Menfi: 424 (+4); Montallegro: 69 (-14); Montevago: 52 (+2); Naro: 190 (+23); Palma di Montechiaro: 969 (+36); Porto Empedocle: 781 (+9); Racalmuto: 273 (stabile); Raffadali: 430 (+16); Ravanusa: 374 (-4); Realmonte: 198 (+2); Ribera: 327 (-18); Sambuca di Sicilia: 53 (+1); San Biagio Platani: 93 (+3); San Giovanni Gemini: 163 (+6); Sant'Angelo Muxaro: 62 (+1); Santa Elisabetta: 120 (+7); Santa Margherita di Belìce: 144 (+5); Santo Stefano Quisquina: 82 (+5); Sciacca: 1018 (+151); Siculiana: 241 (+10) di cui 3 migranti (-1) ospitati presso il centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 22 (+3) positivi.

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 19 (stabile) migranti positivi.