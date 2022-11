Aica, è guerra interna tra le associazioni: in molte abbandonano la consulta

Dopo l'abbandono dei giorni scorsi ad opera di Mareamico Agrigento della Consulta delle associazioni all'interno di Aica, oggi anche Centro Consumatori Italia - Sicilia, Federconsumatori Sicilia, Inter.Co.PA, e AssoConsum Agrigento, hanno rassegnato formalmente le dimissioni dalla struttura presente all'interno della società consortile.

"Premesso che in precedenza abbiamo contestato la composizione dei componenti di questa Consulta delle Associazioni di Aica, ritenendola illegittima, in quanto violava e viola le norme statuarie che ne regolano la composizione, poiché non ci si è attenuti ai criteri stabiliti dall’art. 48 comma 5° dello statuto di Aica ( i componenti vanno individuati tra i soggetti che nel corso del tempo hanno promosso il percorso della ripubblicizzazione all’interno dell’ambito provinciale), oggi, ci vediamo costretti a fare un ulteriore passo contestatorio in avanti, in quanto visti i recenti sviluppi della Consulta, crediamo vi sia in atto una strumentalizzazione di tale organo, che tende ad attribuirsi ruoli non propri, ma che sono prerogativa di altri soggetti preposti all’interno di Aica (l’Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori dei conti e degli Uffici del controllo analogo), trascurando quelli che a nostro avviso sono i compiti primari quali: Tutela dei diritti e degli interessi dell’utenza, proposte per il miglioramento del servizio e difesa della gestione Pubblica da posizioni contrarie e ostili".

Il riferimento, molto chiaro, è alla frizione registratasi in questi giorni tra Aica e la Consulta, quando i vertici della Consortile evidenziarono, come quest'ultima non avesse diritto all'accesso di tutta la documentazione della società, non avendo appunto potere di controllo illimitato.

Insomma, adesso il fronte è spaccato e le conseguenze si vedranno con il tempo.