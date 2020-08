Università e Covid, il presidente del consorzio "Empedocle" Mangiacavallo: "Rispetteremo tutte le regole, siamo pronti"

Il periodo di proroga dell’emergenza Coronavirus, induce le istituzioni scolastiche al rispetto delle misure previste per ridurre il rischio di eventuali contagi. In attesa dell’avvio del prossimo anno accademico, il consorzio universitario “Empedocle” di Agrigento si prepara alle eventuali nuove direttive.

"L’attività didattica è gestita dal mondo universitario, se ci sarà la possibilità di effettuare le lezioni in sede – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie, il presidente di Ecua Nenè Mangiacavallo – lo faremo con grandissimo piacere, se invece – aggiunge il presidente – ci sarà bisogno o si renderà indispensabile continuare con le lezioni on-line, siamo già attrezzati per poterlo fare. Sicuramente – conclude Mangiacavallo – non c’è la preoccupazione di interrompere l’attività didattica".

Consorzio "Empedocle" e rilancio dell'università, Mangiacavallo: "Occorre il contributo di tutti"

„ Consorzio "Empedocle" e rilancio dell'università, Mangiacavallo: "Occorre il contributo di tutti"

Intanto, gli uffici di segreteria continuano, in modalità smart working – le immatricolazioni degli studenti per le iscrizioni ai corsi di laurea. "Registriamo parecchie iscrizioni – dice Giovanni Di Maida, vice presidente di Ecua - molti studenti sono interessati ad un’offerta formativa di eccellenza e che consentirà ai nostri giovani di proseguire gli studi nel proprio territorio".