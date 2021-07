Servizio idrico, l'allarme di Trupia: "I Comuni non potranno coprire le perdite della consortile"

Si fa presto a dire "acqua pubblica". Sì perchè, come questo giornale ha più volte evidenziato in questi giorni di grandi festeggiamenti, la costituzione della società consortile Aica è sì un momento storico, ma anche un passaggio foriero di molte incognite e potenziali criticità.

Ad evidenziarle, adesso, è anche il vicesindaco di Agrigento, Aurelio Trupia, che è stato fin da subito molto cauto rispetto a questa forma di gestione, che pur essendo appunto totalmente pubblica va governata per evitare "pericoli" per gli enti pubblici.

"E’ una scommessa difficile - commenta - che mette da subito le amministrazioni comunali nel dover dimostrare che gestire l’acqua pubblica è una vittoria dei cittadini e di una visione politica diversa dopo 13 anni di gestione prima prettamente privatistica e poi straordinaria che adesso deve correre per ridare un servizio essenziale come l’erogazione dell’acqua a costi uniformi, calmierati in tutto il nostro territorio e senza inseguire il lucro. L’Aica tuttavia nasce in maniera monca: due comuni non hanno ancora sottoscritto il passaggio alla nuova consortile (Lampedusa e Camastra) e altri 8 comuni insistono sulla gestione diretta secondo i dettami dell’art.147 della legge 152/2006 , cosa a mio avviso non di facile soluzione. Per questo si deve andare avanti con uno spirito diverso dall’inizio, chiudendo l’annosa storiella dei comuni ricchi perché hanno l’acqua nelle loro viscere e comuni senza autonomia idrica".

Trupia fa un lungo elenco di impegni che attendono nell'immediato la nuova società, a partire dalla "ricognizione dei beni dell’ex gestore Girgenti Acque e avere un rapporto proficuo con la curatela fallimentare, procedure che non possono chiudersi in tempi rapidissimi". Tutto al fine di gestire "il servizio idrico seguendo logiche indirizzate agli investimenti infrastrutturali attraverso un percorso virtuoso che parte dal rifacimento delle reti idriche, di depuratori funzionanti e moderni, della manutenzione degli invasi e di trovare una soluzione finale con la società di 'sovrambito' Siciliacque che vende l’acqua all’ingrosso a circa 70 centesimi a metro cubo, cosa che non avviene facendo un report nelle altre regioni italiane e che sono esiziali sui costi finali in bolletta". Passaggio questo che risentirà - in positivo - del recente pronunciamento del Cga che ha di fatto ritenuto illegittime le tariffe applicata dal gestore e dalla Regione e consentirà non solo di ridurre il costo dell'acquisto dell'acqua all'ingrosso, ma anche di avere dei rimborsi da parte dei singoli ambiti.

Il vicesindaco, comunque, non nasconde di essere "perplesso" per le "difficoltà economico-finanziarie che vivono i comuni, alcuni in dissesto, altri in riequilibrio e altri in sofferenza che, comunque si dovranno fare carico di ricoprire eventuali perdite dei costi di gestione del servizio attingendo dalle proprie risorse interne con seri rischi di squilibri o disallineamenti finanziari". Un dubbio che del resto avevano posto i revisori dei conti di Agrigento, i quali avevano chiesto - e il punto fu votato dal Consiglio comunale - una modifica allo statuto.

Un rischio oggettivo a cui però nessuno sembra guardare.