Consolidamento del costone che sovrasta i palazzi Crea: a breve l’avvio del cantiere

Tutto pronto per l’avvio dei lavori di consolidamento del versante a nord-ovest delle palazzine del Viale Vittoria denominate Crea e del versante sottostante la via Picone sottoposto a rischio idrogeologico.

Alla presenza dell'assessore Gerlando Principato, del rup Francesco Vitellaro e del direttore dei lavori, l’ingegnere Salvatore Lombardo, è stata formalizzata la consegna delle attività alla ditta “Civiesse” aggiudicataria dell'appalto.

Espletate le verifiche di legge , si è dato formale inizio ai lavori procedendo con la consegna delle aree. Tra qualche giorno, con l’arrivo dei mezzi, partirà il cantiere con l'approntamento del materiale necessario per il consolidamento del versante.

“In pochi – ha detto l’assessore Gerlando Principato – credevano nella partenza di quest'opera. Fin dai primi sopralluoghi effettuati con i tecnici del Comune, come amministrazione, ci eravamo posti questo obiettivo: ridare speranza agli abitanti della zona. Certi della riuscita dell’opera, ora, dopo un lungo percorso, dalla redazione del progetto definitivo a quello esecutivo all'acquisizione dei pareri degli enti territoriali, al decreto di finanziamento della Regione Sicilia fino ad arrivare alla nomina del collaudatore, del direttore lavori e della ditta, eccoci alla consegna dei lavori”.

L’intervento si aggiunge a quelli già avviati in via Favignana a Monserrato, nel muro di San Vito dal Comune e in via Massimo Troisi al Villaggio Mosè dalla Protezione civile regionale.