Console tunisino in Prefettura: s'è parlato di immigrazione ma anche di eventi per Capitale italiana cultura

E' servita a creare il contatto per le attività culturali condivise che si terranno in primavera, anche al palazzo del Governo, e a seguire in occasione della capitale italiana della cultura 2025. Iniziative varie, compresi eventi musicali e gastronomici. Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha ricevuto stamani Abderrahman Ben Mansour, consigliere d'ambasciata e console della Repubblica di Tunisia per la Sicilia. Una visita cordiale durante la quale, forse inevitabilmente, non s'è potuto non parlare anche di immigrazione. Le due istituzioni hanno discusso della situazione dei tunisini residenti fra Agrigento e provincia, ma anche della sponda tunisina del Mediterraneo. Il prefetto Romano ha preso atto del miglioramento dei controlli da parte delle autorità tunisine e della conseguente diminuzione degli arrivi da Sfax, grazie anche agli accordi intergovernativi promossi dal Governo italiano.