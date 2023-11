Il console generale ucraino ricevuto in Prefettura: Romano e Micciché garantiscono accoglienza dei profughi

Il console generale ucraino per l'Italia del Sud, Maksym Kovalenko, è stato ricevuto stamani, in Prefettura, dal massimo rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo, Filippo Romano, e dal sindaco di Agrigento, Franco Micciché. A loro, Kovalenko ha illustrato le iniziative di sostegno che il governo ucraino sta mettendo in campo per aiutare le persone colpite dalla guerra. Ma ha anche ringraziato per l'accoglienza ricevuta.

Il prefetto Filippo Romano e il sindaco Franco Miccichè hanno espresso la solidarietà del Governo e della città di Agrigento al popolo ucraino e hanno assicurato la massima disponibilità nel sostenere le iniziative di solidarietà e di accoglienza dei profughi ucraini.