Consiglio del Parco archeologico, nominato il nuovo presidente

Dopo le dimissioni dei giorni scorsi dell'architetto Bernardo Agrò in seguito al coinvolgimento nell'operazione "Selinus" e il provvedimento di revoca dell'incarico dirigentiziale firmato oggi dalla Regione, arriva un nuovo presidente per il Consiglio del Parco archeologico di Agrigento.

Si tratta dell'architetto agrigentino Giovanni Crisostomo Nucera, oggi funzionario della Soprintendenza di Agrigento. Rimarrà in carica solo fino al prosismo 19 luglio, data in cui l'organismo scadrà e dovrà essere rinnovato. La nomina, come avviene in questi casi, è stata disposta solo "al fine di garantire la necessaria continuità dell’azione amministrativa".