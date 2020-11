Consiglio dell’ordine dei medici, Santo Pitruzzella eletto presidente

Santo Pitruzzella, 70 anni di Favara, è il nuovo presidente dell’ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Agrigento.

Pitruzzella, medico di famiglia in pensione, per tre anni ha ricoperto la carica di tesoriere dello stesso ordine. Oggi, si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi statutari. L’agrigentino Pietro Luparello il vice presidente mentre segretario eletto, è stato Giuseppe Amico.

Rinnovato anche il consiglio dell’ordine di cui fanno parte i dottori: Geraldo Alongi, Michele Botta, Luigi Burruano, Salvatore Casà, Pietro Curella, Pachito Danile, Salvatore Di Rosa, Giuseppe Ferraro, Cettina Giambrone, Carmelo Graceffa, Giuseppe Gueli, Leonardo Puma e Leonardo Russo.

I revisori eletti sono stati invece, i dottori: Fabio Navarra e Fabrizio Rabita.

A Giuseppe Mascarella è andata la carica di revisore supplente.