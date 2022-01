Consiglio nazionale diritti infanzia e adolescenza, Lia Minio è il nuovo presidente provinciale

Prestigiosa nomina a presidente provinciale Conadi Agrigento - Consiglio nazionale diritti infanzia e adolescenza, per la prof. Lia Minio, direttrice dell’accademia dello Spettacolo Palladium. A nominare Minio è stato il presidente Conadi Italia Umberto Palma.

“Le competenze sviluppate nel contesto sociale nella promozione culturale e l'esperienza nella formazione giovani verranno messe al servizio del Comitato Conadi Agrigento a tutela dei diritti di tutti i bambini e adolescenti" - comunica Lia Minio - .

L’associazione ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e totale tutela dei diritti di tutte le bambine, i bambini, e gli adolescenti sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“…Conadi sostiene campagne a favore dei bambini che hanno grandi difficoltà a ricevere cure e protezione. Vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione. Conadi è un presidio importante in difesa dei Diritti degli adolescenti, e per questo il Comitato Provinciale di Agrigento che presiedo dovrà seguire le attività con attenzione.”

Nell’ambito del programma “Storia di un Grande Amore.. per i Bambini”, Conadi Agrigento intende promuovere vari interventi di sostegno ai bambini con l’attivazione di un servizio che proprio grazie alla sinergia tra le Amministrazioni locali, le Scuole e Universita’, intende coinvolgere in modo concreto per essere tutti al fianco e a supporto di quei bambini, bambine e adolescenti che in situazioni difficili vengano tutelati e garantiti pienamente i loro diritti.

La nomina di Lia Minio a presidente provinciale Conadi Agrigento è stata ratificata nei scorsi giorni e, naturalmente, riempie di orgoglio la città favere.