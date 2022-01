Torna a riunirsi il Consiglio comunale: si discute anche del piano di lottizzazione a Bugiades

Torna a riunirsi oggi il Consiglio comunale di Licata, anche se in videoconferenza. Tra i punti è prevista l'approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, l'approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019, l'approvazione di un progetto per un piano di lottizzazione in contrada Piano Bugiades per le zone “C2” e “C3” del Prg e l'approvazione del Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari.