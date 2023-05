Tumulazioni a Piano Gatta, arriva la modifica al regolamento: tante salme in attesa avranno degna sepoltura

Il Consiglio comunale ha approvato l'emendamento, proposto dai consiglieri comunali Ilaria Settembrino e Gerlando Piparo, riguardante la modifica dell’articolo 25 del regolamento di polizia mortuaria sulle tumulazioni, già emendato con deliberazione del consiglio comunale del 17 febbraio 2022, che aveva previsto modalità nuove di sepoltura per le tombe a struttura ipogea solo per il cimitero di Bonamorone. Adesso, grazie all’emendamento approvato, anche gli altri cimiteri, come ad esempio quello di Piano Gatta, nelle tombe a struttura ipogea si potrà effettuare la sepoltura delle salme, con tumulazione diretta oppure a seguito di estumulazioni, attraverso la collocazione di appoggi amovibili che reggano il sovraccarico e della vasca di raccolta dei liquidi cadaverici.

Grazie alla modifica del regolamento, che arriva in un momento in cui è sempre più difficile reperire loculi e tombe, tante salme in attesa di tumulazione potranno avere una degna sepoltura.