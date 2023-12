Parcheggio pluripiano, la "Casta" non vuole pagare la sosta: votato il punto in aula

Dopo diversi anni di "stop", la "casta" politica locale torna a chiedere il diritto di sostare gratuitamente all'interno del parcheggio pluripiano di via Empedocle.

La questione è stata discussa ieri sera in Consiglio comunale, durante l'approvazione del regolamento sul funzionamento dell'infrastruttura che è adesso di totale - almeno per il momento - gestione pubblica.

All'articolo 11 del testo è stato infatti aggiunto un emendamento firmato originariamente pare da quasi tutta l'Aula - e che è stato ora votato - che prevede appunto la possibilità per il sindaco di concedere a giunta e consiglieri di sostare gratis nei giorni in cui sono impegnati in ruoli amministrativi.

Un punto su cui tutti erano d'accordo e che ha semmai fatto registrare delle scintille rispetto all'ipotesi di un ampliamento delle categorie premiabili con il parcheggio gratuito. A proporre un subemendamento sono state infatti le consigliere Dc Roberta Zicari e Alessia Bongiovì, che hanno proposto anche di consentire la sosta gratis ai dipendenti comunali.

Un'idea che ha scatenato la polemica (non solo per la scarsa praticabilità in termini numerici) ma anche perché di fatto quel passo avanti rompeva la "magia" di una proposta che doveva passare all'unanimità.

Alla fine, dopo una forte polemica in aula, l'emendamento è passato con la sola astensione di Zicari, Bongiovì e Civiltà e l'uscita dall'aula dell'ex sindaco Lillo Firetto, che proprio durante il suo mandato aveva eliminato la sosta gratis per consiglieri e amministratori.