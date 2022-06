I ragazzi del Conservatorio “Toscanini” approdano al Sicilia jazz festival: ecco il calendario delle esibizioni

Grande visibilità internazionale per il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera che sarà presente alla seconda edizione del Sicilia Jazz Festival insieme ad artisti di fama mondiale con oltre 60 musicisti, docenti e studenti del dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali. Cinque band e la “Toscanini Jazz Orchestra” si esibiranno in splendide location della città di Palermo con diversi progetti speciali e solisti di eccezione come l'artista argentino Javier Girotto.

Il calendario delle esibizioni

26 giugno - Teatro Santa Cecilia - ore 18,00 - Charles Mingus Project Centennial Mingus- Gianmichele Taormina & students.

28 giugno - ore 19,30 - Atrio Palazzo Chiaramonte ( Steri) - Javier Girotto & Toscanini Jazz Orchestra diretta da Giacomo Tantillo

29 giugno - ore 22,30- Chiesa dello Spasimo - Alessandro Visco Quintet

30 giugno - ore 18,30 - Chiesa dello Spasimo - Toscanini Jazz Quintet

2 lluglio - Teatro Santa Cecilia - ore 18,00 - Marco Cervello Degree Project per il “Tributo a Billy Strayborn"

5 luglio - Teatro Santa Cecilia - ore 20,00 - Toscanini Jazz Department Professors.