“Ti abbiamo a cuore”: consegnato un defibrillatore per gestire le emergenze nei periodi di maggiore afflusso turistico

Un defibrillatore è stato consegnato dalla Seus alla comunità di Castrofilippo grazie all’iniziativa “Ti abbiamo a cuore” che ne ha collocati, finora, ben 301 in tutta la Sicilia. Un progetto coordinato dall'assessorato regionale della salute e gestito ed attuato dalla Seus, la società partecipata della Regione cogestore del 118 in Sicilia.

A margine della consegna al sindaco Franco Badalamenti, il presidente della Seus, Pietro Marchetta, ha sottolineato: “L'obiettivo raggiunto dal progetto è la diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare in aree di aggregazione cittadina, di grande frequentazione e afflusso turistico e in luoghi isolati e zone disagiate. La Seus, in sinergia con l'assessorato regionale alla Salute, conferma la propria mission aziendale: i defibrillatori, infatti, possono salvare la vita, così come fanno quotidianamente tutti gli operatori dell'emergenza-urgenza siciliana di cui siamo orgogliosi”.

I defibrillatori consegnati in provincia di Agrigento sono in tutto 39.

É stato realizzato il portale del registro regionale dei defibrillatori (www.daesicilia.it) per consentire la gestione dell’archivio dei DAE (dati identificativi, collaudi e scadenze, allocazione, interventi effettuati) e dell’anagrafica di Operatori DAE. Il sistema prevede la georeferenziazione dei dispositivi, consentendo agli operatori delle centrali operative del 118 l’individuazione della collocazione dei DAE più prossimi al luogo dell’intervento.