L’università si trasferisce in via Atenea: consegnati i lavori di restauro dell’ex ospedale

Dopo anni di attesa, sono stati consegnati i lavori di restauro e riqualificazione dell’ex ospedale di via Atena di Agrigento. L’importo complessivo delle opere è di sei milioni e cento mila euro, di cui due milioni e seicento mila finanziati dall’università di Palermo. Entro i prossimi trenta mesi, ovvero entro la fine di settembre 2022, lo storico edificio sarà sede del polo universitario della città dei Templi. “Stiamo rafforzando la nostra presenza su Agrigento – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il magnifico rettore dell’università di Palemro, Fabrizio Micari – portiamo due nuovi corsi di laurea ed in questa strtegia è chiaro che i lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale sono importanti perché credo che l’Università debba essere dentro alla città”.

Riqualificazione dell'ex ospedale, aggiudicati i lavori all'impresa

„ Riqualificazione dell'ex ospedale, aggiudicati i lavori all'impresa “



Soddisfatto per l’imminente avvio dei lavori si è detto anche il sindaco di Agrigento, Franco Micciche: ”Con l’università nel centro storico, non solo si riqualifica la via Atena ma il maggior flusso di persone, avrà anche sviluppi positivi per l’economia della città”.