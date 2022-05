Depuratore e rete fognaria per Zingarello e Cannatello: consegnati lavori per 19 milioni di euro

Dopo le infrazioni sollevate dalla Corte di Giustizia Europea sulla deficitaria situazione della depurazione delle acque reflue e il relativo commissariamento affidato alla struttura che per conto del governo si è occupata dello sblocco dell'iter di realizzazione, in mattinata al collegio dei Filippini sono stati consegnati i lavori del maxi depuratore consortile che avrà il compito di trattare i reflui provenienti dalla città di Favara e quelli della zona sud-est del capoluogo. Un impianto atteso da oltre un ventennio che costerà circa 15 milioni di euro e che, dovrebbe risolvere i problemi di inquinamento soprattutto della fascia costiera nel tratto compreso tra i quartieri di San Leone e Zingarello. Il subcommissario per la depurazione, Riccardo Costanza, alla presenza del governatore della Regione, Nello Mususmeci, dei sindaci di Agrigento e Favara, rispettivamente Franco Miccichè e Antonio Palumbo ha consegnato le opere al raggruppamento affidatario, ovvero alle mandatarie Torricelli S.r.l., e Cosedil S.p.a e alla consortile Coop. Società cooperativa.

Il commissario di Stato ha anche consegnato i lavori di un'altra opera volta a miglioramento della qualità ambientale della zona costiera, si tratta della realizzazione della rete fognaria per i quartieri di Cannatello e Zingarello. Un'opera da 4 milioni e 300 mila euro che prevede la realizzazione di tre stazioni di sollevamento, circa 23 chilometri di rete fognaria che dovrebbe servire una popolazione di circa 5 mila abitanti. Secondo le previsioni della struttura commissariale, i lavori dovrebbero iniziare nel prossimo mese di giugno, la durata prevista è di circa 3 anni.