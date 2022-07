Il "bike sharing" diventa realtà? Ben 58 bici elettriche consegnate al Comune

L'arrivo a palazzo dei Giganti di un carico di biciclette ha suscitato la curiosità di molti in piazza Pirandello, tante le ipotesi dei cittadini sui destinatari dei mezzi a pedalata assistita e tra chi le “assegnava” al corpo di polizia locale e chi le riteneva essere un “regalo” per Giunta e consiglieri comunali.

In realtà si è trattato invece della consegna delle 58 bici elettriche che, tramite il bike sharing, implementeranno il concetto di mobilità eco sostenibile in città. In attesa del completamento delle quattro stazioni di ricarica, previste nei piazzali di entrambe le stazioni ferroviarie di Agrigento, in piazza Sinatra e in via Nettuno a San Leone, le biciclette sono state momentaneamente accolte in uno dei locali interni al palazzo municipale.

Il progetto del “bike sharing” era stato lanciato dalle precedenti amministrazioni comunali e adesso, con l'arrivo delle biciclette, si spera possa essere avviato dall'attuale giunta municipale.