"Consegna di cocaina bloccata dalla polizia": condanne ridotte al processo di appello bis

Condanne ampiamente ridotte in Corte di appello per tre imputati arrestati il 27 maggio del 2020 dalla squadra mobile di Agrigento dopo una consegna di oltre 50 grammi di cocaina bloccata dalla polizia.

I giudici, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza, accogliendo in parte il ricorso dei difensori (gli avvocati Davide Casà, Domenico Trinceri e Giovanni Agnello), hanno riqualificato l'accusa in detenzione e cessione di "lieve entità".

Si tratta di Angelo Infantino, 33 anni, di Agrigento, e dei palermitani Giampiero Capaci, 41 anni, e Giuseppe Giappone, 31 anni. In primo grado e in appello erano stati decisi 6 anni e 6 mesi a Capaci, 4 anni e 4 mesi agli altri due imputati. La seconda sezione della Corte di appello di Palermo, adesso, ha ridotto a 2 anni e 5 mesi per Infantino e 3 anni per i palermitani.

I tre erano stati arrestati dopo la consegna della droga, fatta dai palermitani all'agrigentino nei pressi della via Garibaldi, che avrebbe fruttato circa 3mila euro. I poliziotti della squadra mobile, sulla base di alcune informazioni confidenziali, avevano appreso che i due corrieri palermitani sarebbero venuti in auto per fare delle consegne di droga in città. Fra i destinatari era stato indicato proprio Infantino che li avrebbe attesi un magazzino da lui utilizzato.

Gli agenti, dopo avere seguito a distanza la consegna della droga, con relativo e contestuale pagamento con denaro contante, hanno atteso che i palermitani si allontanassero e hanno bloccato tutti.

Infantino ha sostenuto di avere acquistato la droga per uso personale mentre Capaci, pregiudicato come Infantino, ha cercato di scagionare Giappone dicendo che era all'oscuro di tutto e che si trovava con lui per caso in quanto gli aveva chiesto un passaggio per recuperare un'auto in panne a Catania.