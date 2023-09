"Conoscere è amare", visite guidate alla basilica cattedrale di Agrigento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Mercoledì 6 settembre, l’Arcidiocesi di Agrigento celebra la Solennità della Dedicazione della Cattedrale. In occasione della Solennità della Dedicazione il direttore del Museo Diocesano dott.ssa Domenica Brancato, martedì 5 settembre alle ore 19,00, accompagnerà quanti parteciperanno all’evento denominato “ Conoscere è Amare visita alla Cattedrale ” per una visita dedicata alla conoscenza della Basilica Cattedrale e dei suoi luoghi suggestivi. L’accesso e la prenotazione all’evento, è gratuito ed è possibile su prenotazione. La Cattedrale di Agrigento è tra le strutture più iconiche della città, non solo per il ruolo che ricopre nella comunità cristiana locale, ma anche per il suo aspetto storico, in quanto è tra gli edifici più antichi di tutta la città.