"Open fiber, la scelta che ti premia": in 5 comuni della provincia un buono da 100 euro per ogni nuovo cliente

Si chiama "Open fiber, la scelta che ti premia", l'iniziativa promossa dalla società di gestione del servizio internet nei cnque comuni della provincia in cui è stata installata la rete ultraveloce.

Tutti gli utenti residenziali nei comuni di Alessandria della Rocca, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano di Quisquina che attiveranno una connessione attraverso gli operatori partner di Open fiber entro il 31 ottobre, infatti, potranno ricevere un voucher di 100 euro da convertire in un buono regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato al 31 dicembre.

Per accedere alla promozione bisogna verificare la copertura del proprio indirizzo all'indirizzo https://openfiber.it/vinci- buono-4/, scegliere un operatore partner e attivare la propria connessione ultraveloce: eseguita l’installazione, su https://openfiber.it/richiedi- buono-regalo/ va compilato l’apposito form per generare il voucher. È infine importante assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo col codice sulla borchia ottica.