Porto Empedocle omaggia due suoi neo concittadini, consegnate le benemerenze al procuratore Agueci e al luogotente Sistilli

Cerimonia di conferimento delle benemerenze civiche a Porto Empedocle dove, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Calogero Martello, ha premiato, due illustri personalità che, ciascuno per le proprie competenze professionali, si sono particolarmente spese per la cittadina marinara. Alla presenza delle autorità, nei locali della suggestiva torre Carlo V, è stata conferita la cittadinanza onoraria all’ex procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci con la seguente motivazione: “Per avere dato lustro e prestigio alla comunità empedoclina con il ruolo di componente esterno del comitato di coordinamento generale del comune, contribuente in maniera significativa alla affermazione della cultura della legalità e della trasparenza dell’azione amministrativa”.

Insignito del titolo “empedoclino emerito” invece è stato l’attuale comandante della locale stazione dei carabinieri, il luogotenente Igor Sistilli. “Per aver dato uno straordinario contributo – si legge nelle motivazioni espresse dall’amministrazione empedoclina - alla prevenzione ed al contrasto della criminalità, svolgendo il proprio ruolo con non comune senso di responsabilità, con lodevole impegno e professionalità e con riconosciute ed apprezzate doti umane”.

