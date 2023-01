Agrigento fra le dieci candidate finali per il titolo di Capitale della cultura, Miccichè: "Abbiamo tutte le carte in regola per vincere"

“Conferenza stampa straordinaria ed urgente” è stato questo il termine utilizzato per convocare, diverse ore dopo l'annuncio del Mibact, i giornalisti nella sede del consorzio universitario di Agrigento, per illustrare quali saranno i successivi passaggi propedeutici alla partecipazione di Agrigento al concorso “capitale italiana della cultura 2025”. Come è noto, il ministero della Cultura ha reso note oggi le dieci città finaliste della kermesse, ovvero: Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant’Angelo, Orvieto, Pescina, Roccasecca e Spoleto. Il progetto presentato dalla città dei Templi è dunque il solo siciliano ancora presente alla competizione. Il prossimo 21 marzo, nel corso di una pubblica audizione che si svolge a Roma, la alla giuria del bando verrà nuovamente illustrato il progetto. La proclamazione della città vincitrice invece avverrà il 4 aprile prossimo.