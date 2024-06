Traffico di droga e giri illeciti attorno allo Juventus stadium, Daspo al capo ultrà agrigentino Andrea Puntorno

Il questore di Torino gli applica il Daspo per 5 anni vietandogli di entrare negli stadi dove giocano tutte le squadre italiane, anche all'estero e imponendogli la firma in questura mezz'ora prima di ogni partita della Juve di cui è stato capo ultras e leader del gruppo organizzato "Bravi ragazzi".

La Cassazione, tuttavia, accogliendo il ricorso dei difensori Teresa Alba Raguccia e Alessandro Marchica, toglie l'obbligo di presentazione in questura.

Nuovi guai per il 47enne Andrea Puntorno più volte arrestato e condannato per traffico di droga e altri reati.

Puntorno, che ha alle spalle diverse vicissitudini giudiziarie, di recente era stato coinvolto nell’inchiesta sui traffici illeciti attorno agli ambienti del tifo organizzato della Juve. Una ricostruzione che aveva fatto lui stesso decidendo di partecipare, come ospite, alla trasmissione Rai, Report, dove aveva descritto il giro di bagarinaggio del quale avrebbe fatto parte.

“Il business c’è - aveva aggiunto -. Io guadagnavo anche 30, 40 mila euro. Mi sono comprato due case, ho comprato anche un panificio. Perché ci chiamavamo ‘Bravi ragazzi’? Ci siamo ispirati a un film. I biglietti? Arrivavano dalla Juve”.

Narcotraffico e bagarinaggio, nel 2016, gli sono valsi una maxi confisca di beni che, negli anni successivi, è stata confermata dalla Cassazione. Di recente, nell'ambito dell'inchiesta Kerkent, che ha svelato i nuovi affari del boss Antonio Massimino, ha rimediato una condanna a 4 anni per droga. Nel frattempo il questore di Torino, "per evitare comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza pubblica" lo ha estromesso dagli stadi.