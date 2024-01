Concorso per tecnici di radiologia, la denuncia della Fials: "Presidente di commissione è assessore in carica"

Il presidente della commissione esaminatrice è diventato nel frattempo assessore al Comune di Licata. Secondo il sindacato Fials sono ruoli incompatibili in base alla normativa. Per questo la sigla chiede l’annullamento in autotutela del concorso.

Succede ad Agrigento dove lo scorso anno, a maggio, l’Asp ha deliberato l’indizione del concorso pubblico per sette posti di tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.

Oltre 300 i candidati che hanno deciso di affrontare la selezione. Il segretario provinciale Fials, Amedeo Fuliano, in una nota inviata all'Asp spiega che “Angelo Trigona, dopo la nomina a capo della commissione esaminatrice, in data 20 settembre è stato nominato assessore della giunta Balsamo a Licata. Nonostante questo, Trigona ha continuato a indire e presiedere ulteriori sedute della commissione di concorso, per procedere alla valutazione degli elaborati di cui alla prova scritta che si è svolta il 2 agosto, e poi procedendo con le prove successive".

Fuliano aggiunge: "Di questa situazione ne sono a conoscenza tanti candidati al concorso che procederanno verosimilmente con richieste di accesso agli atti e c’è il rischio di una miriade di controversie legali. Per questo motivo chiediamo che l’azienda prenda atto in autotutela dell’illegittimità del bando e proceda con la revoca”.