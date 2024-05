"Nomine illegittime e incompatibili": per il Cga il concorso per tecnici di radiologia medica dall’Asp va sospeso

Il concorso va sospeso. Dovrà farlo, con decreto, il presidente della Regione. Lo ha deciso il Cgars che ha accolto l'istanza cautelare di alcuni candidati esclusi dalla selezione per tecnici di radiologia medica.

Nel 2022 l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura – a tempo indeterminato – di diversi posti vacanti nell’ambito di distinti profili professionali, tra cui sette posti di tecnico sanitario di Radiologia medica, cat. D. Dopo la prima prova scritta, l'Asp ha pubblicato l’elenco dei candidati non ammessi alla successiva prova pratica. Alcuni dei candidati risultati non idonei segnalando "vizi" in merito alla composizione della commissione esaminatrice hanno proposto ricorso straordinario al presidente della Regione. Gli avvocati hanno evidenziato che "uno dei commissari, prima di essere nominato quale componente della commissione esaminatrice, aveva preso parte, con successo, alle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale dell’Agrigentino e che il presidente della commissione, successivamente a tale nomina, era stato nominato assessore in altro Comune dell’Agrigentino", è stato ricostruito dai legali Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia secondo cui "le nomine di tali commissari si sarebbero dovute considerare illegittime, poiché la ratio della normativa di riferimento mira a garantire l’imparzialità della pubblica amministrazione dall’influenza politica, vietando che possano essere nominati componenti delle commissioni i soggetti che ricoprono cariche politiche".

"Evidenziando incompatibilità, la composizione della commissione esaminatrice - sempre secondo gli avvocati dei candidati esclusi - era illegittima, con conseguente illegittimità degli atti posti in essere". Dopo la richiesta di parere dell’ufficio Legale e legislativo della Presidenza della Regione Siciliana, il Cgars ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione della procedura concorsuale. Trattandosi di un parere vincolante, il presidente della Regione Siciliana dovrà adesso adottare il decreto di sospensione della procedura concorsuale.