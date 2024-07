"Furto aggravato in concorso": 59enne è tornato in cella

Deve espiare il residuo di pena di 5 anni e 2 mesi, per il reato di concorso in furto aggravato. È in esecuzione di un'ordinanza che dispone la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione che i poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato, e portato alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, un cinquantanovenne licatese che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Di fatto, l'autorità giudiziaria ha disposto la revoca, ottenuta nell'ottobre del 2023, del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione. Quindi, l'ordine è stato ripristinato e il licatese è tornato in carcere.

